Presidenta de Honduras condena ataque de EE.UU. contra Venezuela

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, condenó este sábado la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, al considerar que estos hechos constituyen una afrenta a la soberanía y la independencia de los pueblos de América Latina y el Caribe.

En un pronunciamiento difundido en su cuenta de la red social X, la mandataria hondureña afirmó que la acción militar representa «un desconocimiento absoluto, y una derrota moral de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional», al tiempo que expresó la solidaridad de su país con el pueblo venezolano y con el presidente Maduro y su esposa Cilia Flores.

Xiomara Castro calificó los hechos como una «barbarie» y advirtió sobre los riesgos de permitir «el retorno del colonialismo imperial» en la región.

Asimismo, la presidenta hondureña también vinculó la situación en Venezuela con la experiencia de su país, al señalar que Honduras ha sido víctima de injerencia e intervención directa por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

Recordó que durante el reciente proceso electoral hondureño, el presidente Trump amenazó al pueblo de Honduras por su intención de votar por la candidata oficialista, Rixi Moncada.

De acuerdo con la mandataria hondureña, estas habrían acompañado «un fraude electoral descomunal» acciones que, dijo, «aquí gravemente y pone en riesgo nuestra ya frágil democracia hondureña».

El pronunciamiento de la mandataria se produce luego de que Estados Unidos lanzara este sábado un ataque a gran escala contra Venezuela y sacara del país de manera ilegal al presidente Maduro y su esposa Cilia Flores.

T y F/ Últimas Noticias