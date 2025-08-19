Presidenta de México desmiente acuerdo de seguridad con la DEA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó la existencia de cualquier acuerdo bilateral con Estados Unidos (EEUU) para implementar el llamado “Proyecto Portero”, una operación anunciada por la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) como parte de su estrategia contra el narcotráfico en la frontera sur.

“Emitió la DEA un comunicado diciendo que hay un acuerdo con el gobierno de México para una operación que llaman Portero. No hay ningún acuerdo con la DEA”, declaró este martes Sheinbaum en declaraciones a la prensa.

El comunicado difundido por la DEA el lunes, detalla que el “Proyecto Portero” sería una operación conjunta para desmantelar a los llamados “guardianes” de los cárteles, operadores que controlan corredores de contrabando de drogas, armas y dinero entre México y Estados Unidos.

La agencia presentó el plan como su “operación insignia”, e incluso mencionó la participación de investigadores mexicanos en un centro de inteligencia fronterizo.

REDACCIÓN MAZO