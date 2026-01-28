Presidenta Delcy Rodríguez recibirá insignias como Comandante en Jefe de la FANB

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, recibirá la tarde de este miércoles las insignias que la acreditan como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), informó el ministro de la Defensa, G/J Vladimir Padrino López.

El anuncio fue realizado mediante un video difundido en su canal de Telegram, en el que el titular castrense afirmó que la institución militar actuará conforme a lo establecido en la Constitución y a la reciente interpretación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), bajo el liderazgo de Rodríguez.

Padrino López destacó que la mandataria encargada cuenta con “legitimidad de origen y de desempeño”, así como con el respaldo de la FANB para “defender nuestra Patria, preservar la paz y consolidar los senderos de reconciliación y democracia que merece nuestro pueblo”.

En su mensaje, el ministro subrayó que la Fuerza Armada mantiene su compromiso institucional con el orden constitucional y con las decisiones emanadas del máximo tribunal del país.

Asimismo, hizo un llamado al pueblo venezolano a comprender la relevancia de la lealtad y la coherencia en el actual contexto político, al que calificó como un momento determinante para la nación.

T/CO