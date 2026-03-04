Presidenta (E) Delcy Rodríguez agradece a Trump la disposición de una agenda conjunta de cooperación binacional

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, a través de su canal oficial de Telegram, manifestó su agradecimiento a Donald Trump por la disposición del Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) para trabajar en una agenda conjunta.

«Agradezco al Presidente Donald Trump la amable disposición de su gobierno para trabajar conjuntamente en una agenda que fortalezca la cooperación binacional en beneficio de los pueblos de Estados Unidos y Venezuela», expresó Delcy Rodríguez.

Previamente, Trump mediante la red social Truth Social, aplaudió y reconoció la labor que está realizando Delcy Rodríguez como Presidenta Encargada de Venezuela. «Está haciendo un excelente trabajo», escribió el mandatario estadounidense.

T/VN