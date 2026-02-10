Presidenta (E) Delcy Rodríguez anuncia encuesta en el Sistema Patria para diseñar nuevo modelo laboral

nacional mediante el Sistema Patria para recoger propuestas de los trabajadores venezolanos respecto a las condiciones laborales y avanzar en la Constituyente Laboral que ya se está elaborando.

«Hay que respetar los derechos laborales del país; muy pronto se estará haciendo una encuesta en el Sistema Patria para escuchar a los trabajadores y las trabajadoras que están ahorita en pleno proceso de la Constituyente Laboral. Vamos a escribir, a organizar y diseñar un modelo laboral …», destacó Rodríguez.

Se trata de un paso hacia la transformación del entorno de trabajo en el país, con esta iniciativa que busca recolectar las propuestas directas de la clase obrera venezolana, permitiendo que la voz de los trabajadores sea el insumo principal en el diseño de las nuevas políticas públicas y normativas que regirán el sector productivo, destaca la reseña de Prensa Presidencial. El anuncio lo hizo la mandataria encargada en el estado Miranda, donde reafirmó el compromiso del Ejecutivo con el avance económico y la paz social del país, desde la planta Alimentos Río de Oro L´Prado, ubicada en el municipio Baruta del estado Miranda, durante una jornada productiva.

T/Con iformación de Prensa Presidencial