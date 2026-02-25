Presidenta (E ) Delcy Rodríguez anuncia nuevo modelo de gestión sostenible para el Parque Nacional Morrocoy

En el marco de un despliegue gubernamental en el estado Falcón, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó sobre el inicio de un plan interdisciplinario para convertir al Parque Nacional Morrocoy en un referente de turismo sostenible.

La Mandataria Encargada destacó que la actividad turística en la zona no debe ser vista únicamente como un motor económico o de recreación, sino como una práctica armoniosa con la naturaleza.

Rodríguez destacó que estas medidas, trabajadas en conjunto con los Ministerios de Turismo y Ecosocialismo, buscan preservar el ecosistema marino mientras se potencia la economía local. «Cuidar el parque es cuidar la actividad de todos nosotros».

La Presidenta Encargada hizo un llamado a operadores turísticos, pescadores y usuarios para que se sumen a este esfuerzo de conservación y cumplimiento de las regulaciones ambientales.

Prensa Presidencial