Presidenta (E ) Delcy Rodríguez califica de «20 sobre 20» jornada de trabajo con delegación estadounidense

Luego de la publicación del presidente estadounidense, Donald Trump, a través de su red social Truth Social durante el encuentro en Miraflores, en la cual manifestó su firme apoyo a las gestiones que realizan ambos gobiernos en Caracas, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó la jornada como «20 sobre 20», resaltando que la comunicación directa entre los mandatarios facilita la construcción de una relación basada en el respeto y la cooperación concreta.

Este saludo político de la Casa Blanca blinda las negociaciones que continuarán mañana jueves con la revisión de la agenda energética y petrolera iniciada previamente.

El secretario Doug Burgum, comentó sobre la proximidad geográfica y la complementariedad económica entre ambas naciones no tienen límites, proyectando a Venezuela como un socio estratégico indispensable para la estabilidad global.

La Mandataria Encargada, subrayó que este nuevo clima de entendimiento permite avanzar con paso firme en la arquitectura de acuerdos de inversión, asegurando que la voluntad política al más alto nivel es el motor principal para garantizar la prosperidad económica de ambas naciones y la estabilidad energética del continente.

Prensa Presidencial