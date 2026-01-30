Presidenta (e) Delcy Rodríguez dirige sesión solemne de Apertura Judicial 2026

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, preside la Sesión Solemne de Apertura Judicial 2026, desde el Auditorio Principal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el objetivo de continuar trabajando por la consolidación del poderoso sistema de administración de justicia.

Durante este acto solemne de Apertura de Actividades Judiciales 2026, la Presidenta del TSJ, Magistrada Caryslia Rodríguez, presentará el Informe de Gestión correspondiente al año 2025.

En este sentido, es relevante mencionar que el comienzo de año judicial abre un espacio para seguir consolidando la justicia que es garantía de Paz para la Nación.

La sesión solemne está basada en el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Crbv), en el artículo dos (2) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Desde la agresión militar que sufrió el país el pasado 3 de enero, la presidenta encargada revalidó la disposición del Gobierno al diálogo profundo para consolidar la paz nacional. Por otra parte, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, hizo un llamado de manera reiterada a los integrantes de la justicia venezolana a escuchar al pueblo (directamente) en las comunidades para tener un Poder Judicial más adaptado a los nuevos tiempos.

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Caryslia Rodríguez, y los integrantes del Poder Ciudadano: fiscal general de la República, doctor Tarek William Saab; el defensor del Pueblo, doctor. Alfredo Ruiz y el contralor general de la República (e), el doctor Gustavo Vizcaíno Gil, acompañaron a la presidenta encargada.