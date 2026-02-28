La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un encuentro con los empresarios del sector hidrocarburos destacó la importancia de la diplomacia y el diálogo como herramientas fundamentales para resolver las divergencias que enfrenta el país.

En su discurso, precisó que la violencia y la guerra no son el camino a seguir, y que la legalidad debe ser la guía en todos los procesos. «El camino para dirimir la divergencia es la diplomacia, el entendimiento y el diálogo. Debemos hacerles entender que no puede ser la violencia ni la guerra contra Venezuela lo que se imponga», resaltó en sus palabras la Presidenta Encargada.

Asimismo expresó a los empresarios su satisfacción al observar el esfuerzo y la colaboración prestada en cada una de las reuniones realizadas con diplomáticos y empresas internacionales, lo que, a su juicio, refleja un compromiso con la paz y la legalidad. “A mí me da profunda satisfacción como venezolana de saber que esta es la vía, que este es el camino. El camino debe ser la legalidad”, agregó Rodríguez.

Por último, la Presidenta Encargada indicó que todo debe enmarcarse dentro de un gran movimiento nacional en pro de la paz.

