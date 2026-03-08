Presidenta (E) Delcy Rodríguez encabeza clausura de los XXXVII Juegos Interacademias Militares 2026

La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lidera este sábado el acto de clausura de los XXXVII Juegos Interacademias Militares 2026, en el gimnasio de la Academia Militar del Ejército Bolivariano (AMEB) en Fuerte Tiuna.

Esta edición, organizada bajo la responsabilidad de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana que fungió como sede principal, se desarrolló desde el pasado 24 de febrero en diversas instalaciones en las ciudades de Caracas, Maracay y La Guaira.

En esta ocasión participaron 3.500 cadetes femeninos y masculinos pertenecientes a las 12 academias que integran la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV). A diferencia de años anteriores, las Academias Técnicas Militares compitieron de forma individual y no como un solo bloque.

Además, se ejecutó por primera vez el recorrido de la antorcha por todos los institutos participantes, iniciando en la Academia Militar de la Armada Bolivariana y finalizando en la Academia Militar de la Aviación Bolivariana.

La competición abarcó un total de 20 disciplinas deportivas, entre ellas, pruebas de atletismo, natación, esgrima, tiro de fusil y pistola y pentatlón militar.

El primer lugar de la justa se lo llevó por cantidad de medallas fue la Academia Militar del Ejército Bolivariano (AMEB).

Prensa Presidencial