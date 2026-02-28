Presidenta (E ) Delcy Rodríguez exhorta a EE.UU. a establecer una agenda energética de respeto mutuo

En un mensaje directo al gobierno de los Estados Unidos, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, abogó por el fin definitivo de las medidas coercitivas que pesan sobre Venezuela.

Señaló que el bloqueo no solo golpea al sector público, sino que ha convertido a empresarios, académicos y trabajadores en víctimas de un ecosistema económico adverso, por lo que propuso la construcción de un camino diplomático que permita una cooperación bilateral efectiva y beneficiosa.

Con la convicción de que el entendimiento es la vía para dirimir las divergencias, la Presidenta Encargada afirmó que el cese de las sanciones «es un pedir de Venezuela entera», reconociendo el espíritu nacionalista de los productores locales como el motor que mantiene en pie al país.

Destacó que la gestión del Gobierno Bolivariano busca que el uso de los recursos energéticos se traduzca en prosperidad para el pueblo, garantizando que el desarrollo de la industria nacional avance de forma soberana y sin tutelajes de ningún tipo.

Prensa Presidencial