Presidenta (E ) Delcy Rodríguez impulsa la creación del Consejo Académico de los Hidrocarburos

Con el objetivo de fortalecer el futuro de la industria, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó la creación del Consejo Académico de los Hidrocarburos. Esta iniciativa busca que las universidades públicas y privadas, junto a sus jóvenes profesionales, acompañen directamente los proyectos PDVSA, Pequiven y PDVSA Gas.

Durante el encuentro, resaltó la importancia de que los estudiantes se sumen al impulso de la producción y participen en los procesos de transferencia tecnológica que requiere el país.

La presidenta Encargada, quien recordó su propia etapa como docente universitaria, señaló que es fundamental identificar dónde se están formando los trabajadores que sostendrán la industria.

Manifestó que el conocimiento y el talento nacional son piezas clave para consolidar un modelo de desarrollo propio, asegurando que la formación académica esté al servicio de la prosperidad del pueblo venezolano y de la soberanía energética de la nación.

Prensa Presidencial