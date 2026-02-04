Presidenta (E) Delcy Rodríguez: «La Economía Comunal es el modelo campeón contra el bloqueo»

En el marco del cierre del Encuentro Nacional de Economía Productiva, la presidenta encargada celebró el nacimiento de un nuevo modelo económico para Venezuela, calificando a la economía comunal como la campeona frente al bloqueo criminal.

Durante su intervención, destacó que este modelo encarna el espíritu del 4 de febrero y el legado del comandante Hugo Chávez, promoviendo una visión de país basada en la unión y la inclusión. Afirmó que las comunas han pasado de una etapa de resistencia a una ofensiva productiva que rompe con la vieja economía rentista para aportar crecimiento y felicidad social.

La mandataria subrayó que el espíritu de los libertadores y el ideal de Simón Bolívar en Angostura siguen vigentes a través de este gran mapa de la economía comunal.

En este sentido, anunció que el gabinete económico en pleno se abocará desde hoy mismo a fortalecer el encadenamiento industrial de los procesos comunales, brindando todo el apoyo necesario para la industrialización de sus productos. Instó además a replicar experiencias exitosas de las empresas de propiedad social en otros rubros fundamentales de la canasta básica nacional.

Finalmente, la presidenta encargada ratificó que este avance es un compromiso cumplido con el presidente Nicolás Maduro, reafirmando que Venezuela es hoy más grande que cualquier diferencia. Con un mensaje de afecto a los comuneros y comuneras, aseguró que el gobierno seguirá trabajando con esfuerzo y amor para consolidar este sistema productivo que garantiza la soberanía del pueblo.

De esta manera, el Ejecutivo Nacional sella su compromiso con la transformación económica desde las bases del Poder Popular.

Prensa Presidencial