Presidenta (E) Delcy Rodríguez lidera despliegue de protección social en Ciudad Tiuna

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez Gómez, encabezó una jornada de asistencia social integral para la Comuna “Heroínas de la Patria”, ubicada en el urbanismo Carlos Raúl Villanueva, en Ciudad Tiuna, zona que sufrió el impacto directo de los ataques del pasado 3 de enero.

El operativo contó con bodegas móviles y un amplio despliegue de servicios para los habitantes. Entre los beneficios directos para la comunidad destacan: Consultas de odontología y servicios de laboratorio clínico, entrega de materiales ortopédicos, bastones y anteojos, atención veterinaria gratuita para las mascotas del sector. Asimismo, los niños de la comunidad disfrutaron de pintacaritas, juegos y tradiciones culturales.

Durante el recorrido, la presidenta encargada, Rodríguez, supervisó el Consultorio Tipo II “Carlos Raúl Villanueva”, a fin de verificar su operatividad y el pleno funcionamiento de sus equipos para el servicio de los vecinos.

Esta acción comunitaria forma parte de los recientes anuncios económicos de la presidenta encargada, basados en la creación de dos fondos soberanos claves para el país.

Con este despliegue, el Gobierno nacional ratifica su compromiso con el pueblo organizado y asegura la atención inmediata frente a las agresiones externas.

VTV