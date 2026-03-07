Presidenta (E) Delcy Rodríguez lidera el lanzamiento de la primera edición de la «Expo Fedecámaras Portuguesa»

Con el fin de impulsar los logros y avances alcanzados por los productores, comerciantes e industriales de los diversos sectores en la entidad, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lidera el lanzamiento de la primera edición de la «Expo Fedecámaras Portuguesa», una actividad que se desarrollará los días 6, 7 y 8 de marzo de 2026.

Este evento se destaca por el potencial agroindustrial del estado Portuguesa, convirtiéndose en un punto de encuentro clave para el desarrollo económico regional.

Por otra parte, es importante resaltar que con esta actividad también se busca visibilizar el encadenamiento productivo entre la capacidad comunal, el emprendimiento y la agroindustria, reflejando así el compromiso del Ejecutivo Nacional en fomentar la producción nacional y fortalecer la economía de la entidad.

La Expo cuenta con espacios de alto nivel para la negociación y el desarrollo; como un Centro Consular, con la presencia de representantes diplomáticos de países como España, Portugal, Polonia, Turquía, Francia e Italia, y un Centro Financiero, dedicado al desarrollo e intercambio de gestión financiera en el país.

Con este encuentro se destaca la fuerza productiva del estado Portuguesa con una programación especializada, ya que se estarán resaltando rubros clave en la región, que contará con una Expo Ganadera para mostrar la genética de la raza Brhaman.

Prensa Presidencial