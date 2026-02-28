Presidenta (E) Delcy Rodríguez lidera Encuentro Empresarial con el Sector Hidrocarburos

Este viernes, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostiene una reunión con más de 230 empresarios del sector hidrocarburos y autoridades de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), como parte del impulso al Motor Hidrocarburos, eje central de la Agenda Económica Bolivariana y pilar clave para el robustecimiento de la producción nacional.

Los representantes de los sectores gremiales, empresariales e institucionales del sector Hidrocarburos, son los siguientes:

• Autoridades del Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos, PDVSA y Petroquímica de Venezuela, S.A. (Pequiven).

• Representantes de los inversionistas de los Contratos de Participación Productiva de Hidrocarburos (CPPH).

• Representantes e Inversionistas de Alianzas Comerciales, Estratégicas y Financieras.

• Socios de las Empresas Mixtas.

• Representantes de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos.

• Representantes de Asociación Venezolana de Procesadores de Gas.

• Representantes de la Cámara Petrolera de Venezuela.

• Representantes de los principales prestadores de servicios y bienes en el sector petrolero y gasífero nacional.

• Representantes de la Asociación Petrolera Venezolana de la Pequeña y Mediana Industria (PetroPymi) y la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica (ASOQUIM).

El objetivo principal de esta jornada es el impulso del Motor Hidrocarburos, un componente esencial para consolidar el crecimiento sostenido de la principal industria del país, en defensa de la soberanía energética.

Por otra parte, la aprobación de la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos responde a la necesidad de modernizar el sector energético, atraer inversión tecnológica y capital, además de reactivar la producción tras años de medidas coercitivas unilaterales impuestas contra Venezuela.

En este sentido, es importante destacar que en esta actividad se reafirma el compromiso del Ejecutivo Nacional con la optimización de los procesos productivos y la estabilización del sistema energético bajo un modelo de gestión soberano y eficiente.

Prensa Presidencial