Presidenta (E) Delcy Rodríguez lidera reunión del Motor Industrias Básicas y Minería

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lidera este lunes una reunión de trabajo del Motor Industrias Básicas y Minería en la que participa el vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas, Calixto Ortega; el ministro para Desarrollo Minero Ecológico y presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Héctor Silva; el ministro para el Despacho de la Presidencia, Capitán Juan Escalona; y el ministro de la Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pirela.

Este encuentro se lleva a cabo en el salón «Sol del Perú», en el Palacio de Miraflores.

Rodríguez prevé que durante este 2026 haya un incremento de «la producción del oro, para el incremento de la producción de hierro, de bauxita, de los minerales estratégicos para el desarrollo industrial de Venezuela y, también, para la generación de divisas a nuestro país». Recordemos que en días pasados la presidenta encargada anunció la creación de dos fondos orientados a la protección social, programas de salud, alimentación, vivienda, vialidad y el ingreso de los trabajadores.

Explicó que «cuando empiecen a ingresar los dividendos de la venta del petróleo» informarán al país «cuánto hay en el fondo». «El pueblo venezolano debe saber y vamos a informar también en qué se va a gastar en los fondos soberanos para las áreas que ya hemos mencionado», aseveró.

T/Con informacion de Prensa Presidencial