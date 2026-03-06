Presidenta (E) Delcy Rodríguez ratifica mando constitucional sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

En una actividad frente al Poder Popular organizado, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, reafirmó su rol como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), conforme a lo mandatado por la Constitución de la República.

La Mandataria Encargada recordó que asumió el cargo luego de los hechos del 3 de enero, asumiendo la responsabilidad de la jefatura del Estado y la conducción de los cuerpos militares en un contexto de defensa de la patria.

Rodríguez hizo referencia a la entrega del bastón de mando realizada ante los componentes militares, subrayando que dicho símbolo representa la autoridad delegada del pueblo venezolano.

En su discurso, comentó que el rumbo del país y sus designios deben ser decididos exclusivamente por el poder popular organizado, rechazando cualquier intervención de potencias extranjeras o sectores que promuevan la desestabilización interna.

La Presidenta Encargada se deslindó de las posturas extremistas que han solicitado intervenciones militares o sanciones contra la Nación. Ratificó que la gestión del Gobierno Bolivariano se mantendrá apegada al proyecto de transformación social y política iniciado hace más de una década, con un enfoque en la protección de los sectores.

Prensa Presidencial