Presidenta (E) Delcy Rodríguez reafirma su compromiso con el equilibrio y la sostenibilidad del Parque Nacional Morrocoy

En una visita realizada al estado Falcón, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, ratificó su compromiso con el equilibrio y la sostenibilidad del Parque Nacional Morrocoy, tras los hechos registrados en el asueto de carnaval.

A juicio de la Presidenta Encargada, es fundamental trabajar en la corrección del comportamiento de los turistas y visitantes del parque, de manera responsable y sostenible.

En este contexto, Rodríguez felicitó la actuación del ministro del Poder Popular para la Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, y de los pescadores, quienes han abordado los problemas asociados con una visión constructiva.

“No está contemplado ni previsto” el cierre del parque, aseguró la Mandataria Nacional Encargada ante los presentes. La visión ecologista que propone tiene un enfoque colaborativo que involucra a la comunidad en la preservación de este invaluable recurso natural y a los visitantes, en beneficio del ambiente; así como de quienes disfrutan de este espacio.

Rodríguez, aprovechó la oportunidad para expresar su agradecimiento a nuestros pescadores y pescadoras, quienes son «guardianes de nuestros mares y del mar Caribe»; ya que su labor no solo contribuye a la conservación de la biodiversidad marina, sino que también es crucial para «el sustento y la alimentación del pueblo de Venezuela», explicó la Presidenta (E).

Con la colaboración de todos los sectores involucrados se espera avanzar hacia un futuro en el que el Parque Nacional Morrocoy siga siendo un refugio de vida y un lugar de disfrute para las generaciones venideras.

Prensa Presidencial