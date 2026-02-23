Presidenta (E) Delcy Rodríguez recibe en el Palacio de Miraflores a víctimas de la violencia política en el marco de la Aprobación de la Ley de Amnistía

La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, este lunes recibe en el Palacio de Miraflores, en el Salón Sol del Perú, a los familiares de las víctimas de la violencia política en el país, con el objetivo de brindar apoyo y reconocimiento a la lucha de los afectados, tras la aprobación y entrada en vigencia de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

La Mandataria Nacional Encargada, acompañada de los miembros de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional, reafirma el compromiso del Gobierno Bolivariano de garantizar que no haya impunidad en estos casos.

Esta reunión que tiene como punto de partida el cumplimiento del artículo 15 de la Ley de Amnistía, el cual establece la creación de una Comisión Especial de la Asamblea Nacional, encargada de supervisar el cumplimiento de la Ley y la atención a aquellos que deseen ser escuchados en el marco de su aplicación, permitirá que los familiares de las víctimas se expresen una vez más.

Cabe destacar que desde el pasado 19 de febrero, con la promulgación de la ley, Venezuela se encamina hacia un futuro más esperanzador por la paz y la reconciliación del país. En tal sentido, la Presidenta Encargada promueve los espacios para la fiel ejecución de la misma.

