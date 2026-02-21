Delcy Rodríguez reivindica el proyecto de Angostura y el legado de Zamora en histórica entrega de tierras

Durante la entrega de instrumentos agrarios que garantizan la regularización de más de 160 mil hectáreas para el pueblo productor, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, reafirmó que el horizonte estratégico del Gobierno Bolivariano sigue siendo el ideario de justicia social de Simón Bolívar.

La Mandataria Encargada destacó que, aunque existan divergencias políticas sobre el modelo de distribución de la riqueza, la democratización de la tenencia de la tierra es un principio innegociable para garantizar la dignidad del pueblo campesino y la soberanía de la Nación.

Rodríguez conectó la gestión actual con la gesta de la Federación, recordando que hace 167 años el General Ezequiel Zamora se levantó contra las oligarquías conservadoras que pretendían acaparar el poder político y el suelo patrio. «Nuestro proyecto es de tierras libres, hombres y mujeres libres», comentó la Presidenta Encargada.

Asimismo resaltó la Presidenta Encargada que la entrega de estos instrumentos agrarios es un acto de reparación histórica que rompe con las estructuras de exclusión heredadas del pasado colonial y republicano.

Finalmente, la Jefa de Estado hizo un llamado a dirimir las diferencias nacionales e internacionales mediante el respeto y la «Diplomacia Bolivariana de Paz». Aseguró que el proyecto nacional no es una imposición, sino un camino de justicia social que invita a todos los sectores a sumarse a la construcción de una patria que se niega a ser sometida, manteniendo siempre en alto las banderas de la independencia y la libertad productiva.

Prensa Presidencial