Presidenta (E) Delcy Rodríguez resalta importancia de la Ley de Amnistía para consolidar la paz y el fin del odio político

La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este viernes que tras recibir formalmente la Ley de Amnistía por parte del Parlamento, el país entra en una etapa de reencuentro nacional. Durante un acto de entrega de instrumentos agrarios, la Mandataria Encargada calificó este instrumento como vital para sanar las heridas del extremismo y la antipolítica que han generado violencia desde 1999 hasta el presente año, haciendo un reconocimiento especial al desprendimiento de las víctimas en función de la paz.

Rodríguez subrayó que este marco legal es el camino para superar los episodios de odio y crímenes políticos que han fracturado a la sociedad. «No podemos quedarnos atascados en la confrontación; es posible avanzar desde la divergencia», afirmó la Presidenta Encargada, instando a todos los sectores a dirimir las diferencias con respeto y bajo la premisa de la «Diplomacia Bolivariana de Paz», garantizando que el proyecto nacional sea un espacio donde quepan todos los venezolanos que defiendan la soberanía nacional.

Prensa Presidencial