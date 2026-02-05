Presidenta (E) Delcy Rodríguez se reúne con representantes de Repsol para consolidar el Motor Hidrocarburos

Autoridades del gobierno nacional continúan apostando al diálogo político con empresas energéticas en términos de respeto y una cooperación ganar-ganar en beneficio de los pueblos. En este contexto, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, desarrolló una importante reunión con autoridades de la petrolera Repsol, una multinacional energética y petroquímica española que ha tenido una presencia histórica y estratégica en Venezuela por más de 30 años.

A este encuentro asistieron el director Ejecutivo de EMP International, José Carlos de Vicente Bravo, y el director de la Unidad de Negocio de Repsol Venezuela, Luis García, quienes expresan estar preparados para invertir con fuerza en Venezuela.

Por su parte, la Mandataria Nacional (E) estuvo acompañada del presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón; de la viceministra de Petróleo, Paula Henao; del viceministro de Gas, Luis González; del vicepresidente de Exploración y Producción de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Eduardo Pinto; del vicepresidente Ejecutivo de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Giovanni Martínez; y del vicepresidente de Gas de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Janier Viloria.

Rodríguez Gómez ha reiterado su llamado a los inversionistas internacionales y empresas transnacionales, ofreciendo seguridad jurídica del Estado venezolano para trabajar en el ámbito del Motor Hidrocarburos, luego de que el pasado 29 de enero fuera aprobada, por unanimidad en la Asamblea Nacional, la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que se adapta a un nuevo contexto energético global e impulsa la inversión priorizando la producción nacional.

Venezuela está decidida a convertirse en una potencia energética y en este sentido es vital los acuerdos con inversionistas del mundo para adaptarse a los desafíos de la geopolítica mundial en esta materia.

T/Prensa Presidencial