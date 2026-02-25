Presidenta (E) Delcy Rodríguez se reúne en Caracas con altos representantes de la Cámara Africana de Energía

Este miércoles, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostiene una reunión de trabajo con altos representantes de la Cámara Africana de Energía (AEC), con el objetivo de estrechar lazos de cooperación energética que contribuyan al fortalecimiento del sector petrolero y gasífero.

Esta relación de cooperación tiene la finalidad de integrar el sector energético africano con la experiencia venezolana en hidrocarburos, por lo que este encuentro robustecerá el intercambio técnico y comercial entre ambas naciones.

Además de ello, busca establecer un frente común para la inversión, el desarrollo soberano de los recursos y la búsqueda de soluciones conjuntas.

Es relevante destacar que Venezuela ha participado en foros de alto nivel en África, como en el evento en Ciudad del Cabo en septiembre de 2025, donde la participación venezolana reforzó su rol activo en los debates globales sobre hidrocarburos y lo posicionó como un actor clave en la cooperación energética, especialmente con naciones africanas.

Entre las autoridades presentes en esta reunión, estuvo el presidente de la Cámara Africana de la Energía, NJ Ayuk, el fundador de Premier Invest, Manfred René Ndonuien, el director de Desarrollo Comercial de la empresa nigeriana Oando, Ejike Iheme; el vicepresidente Senior de la Cámara Africana de la Energía, Verner Ayukegba, y la Asesora de Medios de la Cámara Africana de la Energía (Egipto), Amna Bakr.

