Presidenta (E) Delcy Rodríguez sostuvo diálogo telefónico con el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani

La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles por su canal oficial de Telegram que sostuvo una llamada telefónica respetuosa y constructiva con el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, en la que abordó aspectos claves de la cooperación bilateral entre Italia y Venezuela.

Durante la conversación, la Presidenta Encargada detalló que discutieron una agenda económica común y las oportunidades para fortalecer el intercambio y la inversión entre ambas naciones. De la misma manera, Rodríguez resaltó que en el diálogo se recordó la importancia histórica y humana de la migración italiana en Venezuela, una comunidad profundamente integrada y valiosa para el desarrollo nacional y para el pueblo venezolano.

La Mandatario Nacional Encargada aprovechó la oportunidad para «exponer la verdad de Venezuela frente a las narrativas distorsionadas que han circulado durante años en ciertos ámbitos mediáticos europeos», dijo en su mensaje.

Así mismo, indicó que pudo aclarar lo que el Ministro italiano se refiere como «presos políticos», subrayando que estos casos corresponden a personas incursas en delitos de corrupción, narcotráfico y venta ilícita de armas, que son delitos comunes y no de carácter político, como lo han reseñado los medios de comunicación social.

Para culminar su mensaje destacó que ambos coincidieron en la «necesidad de mantener canales directos de diálogo que permitan avanzar en temas de interés común para ambos pueblos» en el futuro.

Prensa Presidencial