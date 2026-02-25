Presidenta (E) Delcy Rodríguez supervisa en Morrocoy cumplimiento de medidas de protección ambiental y turismo sustentable

Con el objetivo de garantizar un equilibrio ambiental y promover turismo responsable con conciencia ecológica la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, visita el Parque Nacional Morrocoy.

En días pasados, durante el balance de los Carnavales por la Paz 2026, Rodríguez calificó de «extraordinarios» esos días de disfrute familiar que se vieron reflejados en un incremento sólido de la movilización nacional del 17% respecto al 2025.

La supervisión de esta joya ecológica de Venezuela, famosa por sus cayos, manglares y playas de aguas cristalinas, situado entre Tucacas y Chichiriviche forma, se ha dado luego que las autoridades implementaran nuevas medidas de orden y protección ambiental debido a la alta afluencia de turistas en el lugar, que fue uno de los destinos favoritos de los venezolanos.

Preservación de medio ambiente

Este es un punto relevante dentro de las medidas ejecutadas por el Gobierno Bolivariano, en vista que está basado en la sexta transformación (6T) del Plan de la Patria 2025-2031, denominada Ecosocialismo, Ciencia y Tecnología; la cual busca armonizar la vida humana con la naturaleza.

Esta línea fue impulsada por el presidente Nicolás Maduro, y se enfoca en la preservación del ambiente, la mitigación del cambio climático y el desarrollo sostenible.

Por tanto, el pasado 18 de febrero, la Mandataria Encargada subrayó la importancia de prevalecer la necesidad de equilibrar el esparcimiento con el «respeto a la naturaleza». Todas estas labores en coordinación con el Ministerio de Ecosocialismo y el Instituto Nacional de Parques (Inparques).

Con ello, el Estado se ha planteado el objetivo de fortalecer el ecoturismo y proteger los ecosistemas asegurando así el cumplimiento de las normas de seguridad y convivencia. Además, se busca impulsar la economía regional mediante la diversificación de destinos, logrando alta ocupación hotelera y la validación de nuevas rutas estratégicas, incluyendo turismo comunal.

