Presidenta (E) Delcy Rodríguez supervisó la producción de Granitos Bolívar

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, supervisó este jueves la empresa estratégica Granitos Bolívar con el fin de constatar la producción de insumos claves para la construcción de infraestructuras.

Rodríguez resaltó que es importante garantizar una comercialización ordenada del granito para así potenciar la industrialización y asegurar de esa forma que los recursos naturales sean transformados en productos con un valor agregado.

La alta funcionaria, además, recorrió las instalaciones y destacó que la compañía permite el fortalecimiento de la economía regional que está integrada por la minería y otros motores industriales que, a su juicio, se integran para diversificar el modelo económico y aprovechar así los potenciales de la zona.

La alta funcionaria, además, recorrió las instalaciones y destacó que la compañía permite el fortalecimiento de la economía regional que está integrada por la minería y otros motores industriales que, a su juicio, se integran para diversificar el modelo económico y aprovechar así los potenciales de la zona.

T/CO