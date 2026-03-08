Presidenta (E) rinde homenaje a las mujeres con emotivo video

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, emitió un emotivo mensaje con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el cual reconoció la labor incansable de las venezolanas. A través de sus canales oficiales, la mandataria interina expresó su profundo respeto hacia las mujeres de la nación y del mundo, subrayando su papel determinante en la conducción del destino nacional. Rodríguez enfatizó que el liderazgo femenino constituye el motor principal para alcanzar los objetivos de estabilidad que demanda el país en la actualidad.

La jefa del Ejecutivo realizó un llamado a consolidar una agenda común que priorice el bienestar colectivo y la armonía social. «Desde mi corazón, hoy reconozco a cada mujer de Venezuela y del mundo. Sigamos unidas en una sola agenda: la de la paz, el trabajo y la esperanza», manifestó la presidenta encargada. Esta propuesta busca unificar los esfuerzos de todos los sectores femeninos en torno a la recuperación económica y el fortalecimiento de las instituciones democráticas bajo un clima de entendimiento nacional.

“En medio de todas las dificultades, de todas las tormentas, nosotras como mujeres llevamos este barco a puerto seguro para la paz y el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas”, dijo en el video la mandataria.

En su declaración, la presidenta interina vinculó el esfuerzo cotidiano de las mujeres con el porvenir de la juventud venezolana. Destacó que el trabajo realizado hoy tiene como fin último garantizar un entorno seguro y próspero para los hijos e hijas de la nación. Según Rodríguez, la construcción de la República demanda una participación activa y solidaria de las mujeres, quienes poseen la capacidad de guiar el país hacia un «puerto seguro» mediante el amor y la dedicación constante.

Rodríguez concluyó su mensaje reafirmando la misión histórica que tienen las venezolanas de edificar juntas un nuevo modelo de sociedad. «Por amor a la República que estamos llamadas a construir juntas», señaló como cierre de su exhorto a la unidad. Este pronunciamiento refuerza la línea de gobierno que posiciona a la mujer como el eje central de la transformación social, especialmente en un contexto donde el liderazgo femenino asume las riendas de la conducción política del Estado venezolano.

