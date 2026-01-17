Presidenta (E) Rodríguez anuncia cambios en el gabinete

La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció nuevos cambios en la estructura del Gobierno Bolivariano, designando a tres titulares en áreas estratégicas.

En el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información fue nombrado el filósofo, escritor y comunicador, Miguel Pérez Pirela, «quien aportará su formación académica y experiencia en el ámbito comunicacional para fortalecer la defensa de la verdad de Venezuela”.

Asimismo, Freddy Ñáñez, deja la cartera de comunicaciones para asumir el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, «con la tarea de impulsar políticas públicas orientadas a la protección ambiental y la preservación de la Pachamama», puntualizó Rodríguez.

Finalmente, el Vicealmirante Aníbal Coronado fue designado como nuevo titular del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, en sustitución de Ramón Velásquez Araguayán, a quien Rodríguez agradeció por su compromiso y gestión al frente de la cartera.

T/Con información de UN