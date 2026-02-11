Presidenta Encargada anuncia convocatoria para proyectos de investigación bajo el liderazgo de mujeres científicas

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles la apertura de una convocatoria para proyectos de investigación que se desarrollen bajo el liderazgo de mujeres científicas.

Durante un contacto telefónico con los participantes del Encuentro de Mujeres y Niñas en las Ciencias, que se celebra en Caracas, Rodríguez explicó que con esta convocatoria se busca «llamar a todas las mujeres del país para que sigan este camino».

«Cuentan ustedes con una amiga para seguir sus pasos. Cuentan ustedes también con una mujer que ama profundamente Venezuela y que lo que las tiene ustedes por ejemplo. Un gran abrazo y sobre todo aplauso para todas ustedes», expresó.

REDACCIÓN MAZO