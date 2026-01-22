Presidenta Encargada anuncia incremento de un 37% para la asignación de recursos

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó durante el desarrollo del Consejo Federal de Gobierno (CFG), que este año se van a incrementar los recursos expresados en divisas en al menos un 37% y la administración de los fondos se mantendrá como en el 2025:

53% para el Poder Popular

29% para las gobernaciones

15% para las alcaldías

3% para el fortalecimiento institucional.

Rodríguez además informó que junto a su equipo económico trabaja en ajustar los desequilibrios existentes en relación con los ingresos de algunas gobernaciones y alcaldías. «Estamos trabajando para ver cómo apoyamos a algunas alcaldías del país, porque hay demasiado desequilibrio entre algunas gobernaciones y alcaldías.

La mandataria invitó a los gobernadores y gobernadoras a trabajar de manera mancomunada por Venezuela, en defensa del pueblo venezolano y en favor de la paz y la tranquilidad económica, política y social de la Patria.

También aseguró que durante este año 2026, se va a consolidar el programa económico del Presidente Nicolás Maduro, el cual tiene por nombre: «Reto Admirable 2026».

Por otra parte, anunció que la Primera Consulta Popular Nacional se realizará el próximo 8 de marzo, fecha que coincide con el Día Internacional de la Mujer y los y los proyectos estarán enfocados en la Primera y Segunda Transformaciones propuestas por el presidente Nicolás Maduro. «Los proyectos deberán estar direccionados entre proyectos productivos y la ciudad humana de infraestructura, obras y servicios», acotó.

También anunció que este mes se estará realizando el segundo Obraton, en el cual se entregarán 8.234 obras «que ya están listas» y recordó que desde octubre de 2025 se han entregado 20 mil 800 obras en todo el país.

Rodríguez solicitó que esta misma semana sea instalada la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno con el propósito de avanzar en la organización operativa y garantizar el cumplimiento de las líneas estratégicas orientadas al desarrollo territorial y al bienestar del pueblo venezolano y nombró nuevos miembros que se incorporarán a esta instancia: los ministros Nurami Gutiérrez y Jorge Márquez, por el Poder Ejecutivo; los gobernadores de Cojedes, Carabobo y ; así como los alcaldes de Caracas, Chacao y Barcelona (estado Anzoátegui).

