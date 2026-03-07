Presidenta Encargada convoca a un «Consenso de Unión Nacional» por encima de intereses partidistas

Bajo la premisa de que «el único partido es Venezuela», la presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, realizó un llamado a todos los sectores sociales y políticos a establecer un consenso nacional enfocado en el crecimiento económico.

Propuso una agenda de trabajo sin exclusiones, instando a dejar de lado posiciones partidistas para concentrar los esfuerzos en la defensa de la soberanía y la recuperación de la autonomía económica del país.

La Mandataria Encargada aclaró que la gestión del Gobierno Bolivariano se basa en ofrecer espacios de trabajo conjunto para que empresarios, trabajadores y movimientos sociales sumen esfuerzos en una «unión productiva».

Destacó la presencia de diversas cámaras empresariales en el diálogo nacional como una señal de estabilidad política, reafirmando que el objetivo del Ejecutivo es lograr la felicidad social mediante la generación de oportunidades para todos los venezolanos, sin distinción de ideologías.

Finalmente, la Presidenta Encargada sostuvo que la unidad nacional es la vía para blindar al país frente a agresiones externas y asegurar el derecho al futuro de las nuevas generaciones.

Ratificó que continuará impulsando la paz ciudadana a través del fortalecimiento del modelo productivo interno.

Prensa Presidencial