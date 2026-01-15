Presidenta encargada convoca unidad nacional de trabajadores por la libertad de Nicolás Maduro y Cilia Flores

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, realizó este miércoles un llamado a la cohesión y unidad de la clase obrera venezolana, durante un contacto telefónico con una movilización masiva en la capital, donde ratificó su compromiso con el crecimiento económico del país y la lucha por el retorno del mandatario Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores.

En su mensaje, la mandataria (E) destacó que la prioridad de su gestión es garantizar la paz social y la estabilidad económica tras los sucesos del pasado 3 de enero.

«Nuevamente los convoco a la unión nacional, a la cohesión de todos los trabajadores para que sigamos por el camino del crecimiento y el desarrollo», exhortó Rodríguez. «Que en cada familia trabajadora de Venezuela amanezca la esperanza de que los tendremos de vuelta».

Luego de calificar la actual coyuntura como una «situación difícil», aseguró que el pueblo venezolano transformará la indignación en fuerza para construir un horizonte de paz social. «Esa esperanza de que los tendremos de vuelta (a Maduro y Flores), pero la esperanza también de construir una Patria que nos permita la felicidad», expresó la jefa de Estado, subrayando el carácter humanitario de su mensaje.

T/Agencia