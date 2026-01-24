Presidenta Encargada Delcy Rodriguez: «Abro las compuertas a todos los sectores»

Este viernes, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, llamó «a la reflexión sobre el sistema de justicia y abro las compuertas a todos los sectores venezolanos».

«Académicos, no académicos, desde las comunidades, los circuitos comunales, los jueces de paz, el movimiento vecinal (…). Que pensemos en un modelo de justicia penal alternativo, donde no se penalice la pobreza, donde no se castigue al pobre por ser pobre, es un pedido inmediato», convocó la alta funcionaria a fin de trabajar en una nueva estructura de justicia.

T/CO