Presidenta encargada Delcy Rodríguez agradece al Presidente de Brasil envío de medicamentos para el pueblo venezolano

Un profundo agradecimiento envió la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, al presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por el apoyo brindado a los pacientes de diálisis venezolanos, tras el suministro de insumos médicos enviados al país, luego de la agresión militar ilícita de Estados Unidos contra Venezuela el pasado 03 de enero.

«Quiero nuevamente, en nombre del pueblo venezolano, agradecer al presidente Lula, a su gobierno, al pueblo de Brasil, por el apoyo que nos dieron. En las horas de mayor angustia por la agresión militar ilícita de Estados Unidos contra Venezuela», explicó Rodríguez.

Detalló en sus declaraciones que un misil cayó en el centro de almacenamiento de los inventarios de diálisis y los destruyeron por completo. «Inmediatamente, a pocas horas, el presidente Lula dio la orden de enviar medicamentos para atender a nuestros pacientes. Ya están en Venezuela», dijo la Presidenta encargada, subrayando que el Gobierno Bolivariano también realizó un esfuerzo propio para garantizar los insumos.

Este anuncio fue realizado este martes, en el Palacio de Miraflores, tras una reunión entre la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; la vicepresidenta Sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Gabriela Jiménez; la ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez; la ministra del Poder Popular para Economía y Finanzas y vicepresidenta de Comercio y Suministro Internacional de Petróleos de Venezuela, Anabel Pereira; y el ministro del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia, Capitán Juan Escalona; en la que establecieron un Plan Especial por la Salud y la Vida del pueblo venezolano.

T/Prensa Presidencial