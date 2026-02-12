Presidenta encargada Delcy Rodríguez anuncia financiamiento de 400 proyectos productivos de la juventud

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el financiamiento de 400 proyectos productivos para jóvenes del país.

«Se que hay una juventud que tiene sueños, anhelos y expectativas sobre su futuro y por ello he conversado con el ministro de la Juventud y hemos realizado la selección de 400 proyectos», detalló.

Para esta tarea, Delcy Rodríguez instruyó al ministro para la Juventud, Sergio Lotartaro, a coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas el aseguramiento de los recursos destinados a los jóvenes.

«Que estos financiamientos lleguen a nuestros jóvenes como primer empleo, que ese primer empleo de emprendimiento, bueno, sirva para el crecimiento de nuestros jóvenes«, afirmó.

La presidenta encargada agregó que «se trata de proyectos de cría de codorniz, cría de pollos, cría de gallinas, cría de cochinos, cría de conejos, talleres de costura, confección y sublimación y cría de caprinos, los cuales serán manejados a través del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el despacho de Economía y Finanzas «.

