Presidenta encargada Delcy Rodríguez confirma 626 personas excarceladas

Como parte del fortalecimiento de la paz social y el entendimiento nacional, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que, al día de hoy, ya han sido excarceladas 626 personas privadas de libertad.

Durante su intervención, la mandataria encargada señaló que hay antipolíticos que no han entendido el momento, además de denunciar que persisten sectores dedicados a manipular y maniobrar con cifras, a través de la mentira, de la falsaria.

La jefa de Estado encargada contextualizó estas acciones dentro de la realidad compleja que ha enfrentado la nación desde el año 2015.

Recordó que el país ha sido objeto de agresiones económicas externas sin precedentes, marcadas por la imposición de medidas coercitivas unilaterales.

Rodríguez calificó estas sanciones como ilegítimas e ilícitas, pero que existen en Venezuela, al subrayar que las mismas han representado un peso tremendo para la economía nacional y, fundamentalmente, han generado importantes heridas sociales en el país.

Es relevante destacar que, el pasado 14 de enero, la mandataria encargada enfatizó que este proceso se ejecuta estrictamente bajo los parámetros legales que rigen las medidas de justicia en curso.

Asimismo, enfatizó que el objetivo central de estas excarcelaciones, trazado originalmente por el presidente constitucional Nicolás Maduro, busca abrir espacios de tolerancia y entendimiento entre los venezolanos.

Finalmente, acotó que, con estas decisiones, Venezuela da paso a un nuevo momento político caracterizado por el entendimiento desde la diversidad, lo que reafirma el compromiso del Gobierno Bolivariano con la estabilidad y la convivencia democrática.

VTV