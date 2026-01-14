Presidenta encargada Delcy Rodríguez: Constituyente Laboral debe ser un marco para la felicidad del pueblo

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este miércoles que la Constituyente Laboral debe convertirse en un marco legal orientado a la felicidad del pueblo venezolano, durante un contacto telefónico con la multitudinaria marcha de trabajadores realizada en Caracas.

Rodríguez expresó su aspiración de que de este proceso surja una ley inspirada en el pensamiento del Libertador Simón Bolívar. “Yo aspiro que de esa Constituyente Laboral podamos tener una ley que exprese y signifique lo que fue nuestro padre Libertador Simón Bolívar en Angostura, su concepto de justicia social, de equidad social y de inclusión”, señaló.

Manifestó su confianza en que este nuevo marco legal permita consolidar la unión de la clase trabajadora, al tiempo que destacó el esfuerzo realizado pese a las dificultades. “Que esa Constituyente Laboral sea un marco para la felicidad de nuestro Pueblo, que ha sido sometido injustamente a un bloqueo criminal e ilegítimo”, enfatizó.

Asimismo, sostuvo que este proceso debe tener como referencia el legado bolivariano y la experiencia del presidente Nicolás Maduro. Indicó que el mandatario “ha tenido en los trabajadores un ejemplo de lucha y perseverancia”, elementos que, a su juicio, deben orientar la construcción del nuevo consenso laboral.

En ese contexto, Rodríguez convocó nuevamente a la unión nacional y a la cohesión de los trabajadores para avanzar en la recuperación y el crecimiento económico del país. “Tenemos que mantenernos en pie de lucha y seguir por el camino del desarrollo, para la felicidad social de nuestro Pueblo”, afirmó.

T/CO