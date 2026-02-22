Presidenta Encargada Delcy Rodríguez convoca al pueblo a participar en la Gran Consulta Nacional del 8 de marzo

La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo un llamado a las comunidades, consejos comunales y comunas a participar activamente en la Gran Consulta Nacional que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo.

En esta jornada histórica, el Poder Popular tendrá la responsabilidad de seleccionar, entre más de 36.000 propuestas consolidadas, los proyectos específicos que serán ejecutados en sus territorios para mejorar la calidad de vida en cada localidad.

La Presidenta Encargada instó a los ciudadanos a conocer los proyectos en debate y a votar con conciencia para fortalecer la democracia directa. Afirmó que este proceso de consulta, sumado a los despliegues de protección social, es el camino para garantizar el futuro de los niños y niñas del país, superando los ciclos de odio y extremismo a través de la cohesión nacional y el servicio a la Patria.

Prensa Presidencial