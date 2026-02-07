Presidenta encargada Delcy Rodríguez despliega en Los Cortijos jornada social y económica

A la zona industrial de Los Cortijos, en el municipio Sucre del estado Miranda, llega este sábado una Jornada Social y Económica, liderada por la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez.

En la actividad la acompañan los ministros del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado; y para la Juventud, Sergio Lotartaro. También, el vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez; el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Pedro Infante; el gobernador de la entidad, Elio Serrano, y el alcalde de la localidad, Diógenes Lara.

Durante el despliegue, la mandataria encargada visita la Ciudad del Emprendimiento Samán de Güere, de la comuna Almirante Lino de Clemente, donde pudo constatar los avances en la elaboración de productos del «punto y círculo», además del respaldo que brinda el Banco Digital de los Trabajadores a los emprendedores.

Asimismo, aprecia parte de los logros que, en materia de organización y democracia participativa y directa, se han consolidado a través de las distintas Consultas Populares Nacionales. Igualmente, recorre bodegas, una charcutería, una ferretería y un cafetín, entre otros locales que forman parte de los proyectos que fortalecen la economía comunal y la producción local.

En la comuna Almirante Lino Clemente hacen vida 6.253 familias, integradas por 16.442 habitantes, quienes hoy disfrutan de la Ciudad del Emprendimiento como una política estatal que tiene por objetivo incentivar bienes y servicios con sello venezolano, fundamentados en el Poder Popular como pilar para el desarrollo económico.

Prensa Presidencial