Presidenta Encargada Delcy Rodríguez: El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, instó este lunes en que su Gobierno no recibe órdenes provenientes de Estados Unidos sobre la política interna del país.

«El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo. El pueblo de Venezuela tiene Gobierno y este Gobierno obedece al pueblo», enfatizó Rodríguez durante una consulta pública de la reforma de la Ley de Hidrocarburos.

De esta forma, la mandataria respondió a las «poco pertinentes y ofensivas» declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, que dijo que, si bien ellos no dirigen el país, sí manejan «la política» que adelantan las autoridades interinas que dejaron para que «administren» la nación, mientras Washington hará lo propio con el petróleo y «tal vez con algunos otros recursos».

T/Con informacion de RT