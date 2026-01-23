Presidenta Encargada Delcy Rodríguez encabeza reunión con integrantes del Programa para la Convivencia y la Paz

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, encabeza este viernes una reunión con integrantes del Programa para la Convivencia y la Paz, a fin de establecer líneas estratégicas para promover la tranquilidad y el bienestar del país.

En este sentido, es importante recordar que el pasado martes 7 de enero, la mandataria encargada solicitó ante el Parlamento venezolano promover una Ley para sanar las heridas provocadas por las agresiones a nuestro país, con el objetivo de fomentar la paz y la conciencia política, económica y social.

Asimismo, según reseñó Prensa Presidencial, indicó ese día que otro de los puntos relevantes de este instrumento legal es erradicar las expresiones sociales, políticas, económicas que inciten al odio, ya que las mismas han derivado «situaciones muy peligrosas para el país», por lo que, instó a su vez a impulsar programas de paz y convivencia en todos los sectores de Venezuela.

Además, Rodríguez explicó que las acciones y expresiones colmadas de intolerancia han «comprometido la independencia y soberanía nacional al arrodillarse ofreciendo nuestro país y nuestras riquezas». En este sentido, también hizo un llamado a todos los actores políticos que hacen vida en el país, para que en conjunto y en unión, los venezolanos avancen hacia una sola dirección, a sanar lo que han sido las consecuencias de la agresión militar del pasado 3 de enero.

