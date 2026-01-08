Presidenta Encargada Delcy Rodríguez encabezó reunión de trabajo con el GPP y las fuerzas políticas de la Revolución

En la Sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, encabezó una Reunión de Trabajo con el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar y las fuerzas políticas de la Revolución Bolivariana para trazar metas en defensa de la paz y la Soberanía Nacional.

Durante este encuentro, Rodríguez dictó tres directrices fundamentales: el rescate del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, tras su secuestro por fuerzas de ocupación de los Estados Unidos, garantizar la paz en toda la República y mantener la gobernabilidad política ante los desafíos actuales.

La actividad cuenta con la presencia del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello; gobernadores, diputados y diputadas del Bloque de la Patria, vicepresidentes sectoriales y representantes del GPPSB.

En este encuentro se resalta el rol del poder popular y la valentía de la mujer venezolana, inspirada en las patriotas Apacuana y Luisa Cáceres de Arismendi, ejemplo seguido por la primera dama Cilia Flores al acompañar al Jefe de Estado.

La presidenta encargada llamó a la unidad monolítica para dar continuidad a la Revolución mediante el Plan de la Patria y las 7T, asegurando la producción nacional a través de los motores de la Agenda Económica Bolivariana.

Finalmente, las fuerzas políticas que conforman la Revolución Bolivariana realizaron un juramento de corazón y sentimiento patrio, reafirmando su compromiso inquebrantable de cumplir con las tareas de rescate del Jefe de Estado, y la Primera Dama, la preservación de la paz nacional y la defensa absoluta de la gobernabilidad y la Soberanía de la República.

T/Con información de Prensa Presidencial