Presidenta encargada Delcy Rodríguez explica parámetros del proceso de liberación de personas privadas de libertad

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, explicó este miércoles los criterios aplicados en el proceso de liberación de personas privadas de libertad iniciado por el presidente Nicolás Maduro el pasado mes de diciembre.

En declaraciones a medios nacionales e internacionales desde el Palacio de Miraflores, Rodríguez recordó que la iniciativa fue conducida por el Jefe de Estado “pensando justamente en abrir espacios para el entendimiento, para la convivencia, para la tolerancia”.

Tras una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, informó que el proceso se mantiene abierto y en coordinación permanente con las instituciones del Estado.

“Es justamente lo que hemos venido coordinando con el Sistema de Justicia en Venezuela, con los órganos de justicia en Venezuela. Este proceso ha tenido parámetros que han sido atendidos, y están excluidas personas incursas en delitos graves contra la persona, como el homicidio. Está excluido el delito de narcotráfico”, precisó.

En ese contexto, subrayó que “están siendo valorados delitos relacionados con el orden constitucional, delitos relacionados con el odio, la violencia y la intolerancia. El objetivo es abrir espacios políticos”, enfatizó.

