Presidenta encargada Delcy Rodríguez hizo nuevas designaciones

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este lunes por medio de su canal oficial de Telegram el nombramiento de Mauricio Rodríguez como el nuevo Viceministro para América Latina, donde a su vez destacó la experiencia del funcionario en el ámbito internacional.

Según informó la mandataria, el nuevo viceministro tendrá la tarea de impulsar una política exterior basada en la paz y la integración de los pueblos. El Ejecutivo busca fortalecer las relaciones diplomáticas bajo principios de respeto mutuo y cooperación fraterna con las naciones vecinas.

Aunado a esto, la mandataria resaltó el profesionalismo del nuevo titular para consolidar la unión regional. Este movimiento forma parte de una reestructuración estratégica para dinamizar las alianzas de Venezuela en el continente y promover la estabilidad política en la región.

Por otra parte, Rander Peña como Viceministro para Comunicación Internacional. “Sé que, con su experiencia y capacidades demostradas, llevará la verdad de Venezuela ante los pueblos. Agradecemos a Camilla Fabri de Saab por su desempeño al frente de este Despacho”, dijo Rodríguez.

Igualmente, Andrea Corao Faria como Viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía. “Su compromiso y capacidad fortalecerán nuestra diplomacia con países del mundo con quienes sostenemos relaciones estratégicas para seguir consolidando la defensa de la soberanía y la cooperación solidaria entre los pueblos hermanos”, indicó la presidenta encargada.

Rodríguez también anunció la designación de Oliver Blanco como viceministro para Europa y América del Norte. «Designé a Oliver Blanco, joven venezolano de las relaciones internacionales, que ha tenido militancia partidista opositora, y mantiene un firme compromiso con el país. Venezuela se servirá de su compromiso y profesionalismo. Los jóvenes siguen teniendo espacio relevante en la vida nacional», dijo la mandataria.

Oliver Blanco respondió en un comunicado público agradeciendo a Rodríguez la designación: «No milito en el partido de gobierno y por eso valoro esta decisión, que expresa la posibilidad de abrir espacios a distintas visiones al servicio del país y que se inscribe en la vocación y liderazgo que ha mostrado la presidenta encargada de promover la unidad nacional, en un momento donde la construcción de confianza y diálogo es central para nuestro futuro».

T/CO