Presidenta encargada Delcy Rodríguez impulsa agenda energética con EE.UU.

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este miércoles una reunión con el secretario de Energía de Estados Unidos, Christopher Wright, como parte de una agenda de trabajo centrada en cooperación energética bilateral.

Rodríguez destacó que el encuentro busca establecer una asociación productiva a largo plazo, que convierta la agenda energética en motor de la relación bilateral, generando resultados productivos, efectivos y beneficiosos para ambos países.

Abogó porque la agenda avance “sin dificultades ni contratiempos” y recordó que la relación entre Venezuela y Estados Unidos tiene más de 100 años de historia, marcada por altibajos en el terreno político. “Estoy segura de que, a través de la diplomacia, vamos a superar las diferencias”, afirmó.

Asimismo, subrayó que el diálogo diplomático, político y energético debe ser el canal adecuado para que ambos países, aun desde la divergencia, sigan avanzando. Durante la reunión se conversó sobre proyectos en gas, petróleo y energía eléctrica, mientras la delegación estadounidense sostuvo encuentros adicionales con funcionarios venezolanos para avanzar lo más rápido posible.

Rodríguez concluyó que este primer viaje representa una apertura significativa para consolidar la agenda energética bilateral, que promete fortalecer la cooperación y los intereses comunes de ambas naciones.

Por su parte, el secretario de Energía de Estados Unidos, Christopher Wright, calificó como un honor el haber sido recibido por la mandataria encargada, enfatizó la «larga historia, con muchos capítulos» que comparten los dos países y aseguró que el presidente de EE.UU., Donald Trump, tiene «un compromiso apasionado con transformar la relación entre EE.UU. y Venezuela», como parte de «una agenda más amplia para hacer que las Américas sean más grandes».

Acotó que esa asociación bilateral estará basada en el comercio y traerá consigo «la paz, empleos y la prosperidad para Venezuela».

«La idea es partir de planes específicos que tenemos en este sentido», puntualizó.

T/CO