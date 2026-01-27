Presidenta Encargada Delcy Rodríguez inaugura servicios en centros de salud del país

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabeza el acto donde se activa un nuevo Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Caracas, una obra de 1.000 metros cuadrados rehabilitados con tecnología de punta.

Las nuevas instalaciones cuentan con 11 sillones de diálisis, quirófano especializado y consultorios, con capacidad para realizar más de 5.000 sesiones mensuales de hemodiálisis.

La puesta en marcha de estos servicios asegura una atención integral y gratuita para pacientes con patologías como lupus y litiasis, además de protocolos de trasplante.

Con un equipo humano de 35 profesionales altamente calificados, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con la vida, optimizando la capacidad de respuesta sanitaria y garantizando el acceso a tratamientos de alta complejidad en espacios dignos y modernizados.

Nueva Esparta

Fue inaugurado el Servicio de Nefrología del Hospital General Regional “Doctor Luis Ortega”, ubicado en la Comuna Ciudad Marinera, del municipio Mariño, Ciudad Porlamar, estado Nueva Esparta.

Este servicio fue dotado con equipamiento de alta tecnología y cuenta con 2 consultorios de consulta externa, 30 sillones diálisis, 6 camas de hospitalización, 2 camas para diálisis peritoneal, quirófano para la colocación de catéteres, emergencias y procedimientos, sala de conferencias y sala de espera para diálisis.

Táchira

10 máquinas de hemodiálisis combinados con 10 sillones especializados, fueron puestos en marcha en la Unidad de Diálisis del Hospital Tipo I «El Piñal» por la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, a través de un pase satelital realizado este martes desde el Hospital Universitario de Caracas (HUC).

El servicio cuenta, adicionalmente, con 3 consultorios, un quirófano, una sala de historias médicas, una morgue y un comedor para el personal de enfermería.

El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, fue el responsable de recibir el contacto presidencial y allí destacó que la realidad de los pacientes renales del norte de Barinas, del norte de Apure y de las zonas lejanas del estado Táchira, como Pregonero, que tenían que viajar 5 y 6 horas a San Cristóbal para recibir atención médica, ahora cambió.

T/CO con información de Prensa Presidencial