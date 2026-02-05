Presidenta Encargada Delcy Rodríguez instruye garantizar precios justos a los productores del país

«Hay que aplicar Ángel el modelo del Plan Café, quitar los intermediarios, quitar los especuladores, los gestores y garantizar el precio justo para nuestros productores», así lo dijo la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, al ministro del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado.

En este sentido, es importante mencionar que el modelo del Plan Comunal del Café en Venezuela (2025-2026) aplica un enfoque de gestión directa por las comunidades (comunas) para la producción, procesamiento y comercialización del rubro, para así lograr cosechas históricas y exportación.

En otro de los puntos de este plan, está el sistema de eliminación de intermediarios, garantizando precios justos y reinvirtiendo excedentes en las comunidades; método que ordenó la Mandataria venezolana encargada a ser aplicado.

Durante el recorrido por el stand de la Región Los Llanos, que cubre los estados Guárico, Barinas, Cojedes y Apure, uno de los voceros afirmó que «Nosotros como comuna y con este trabajo de 3 mil 500 hectáreas que tenemos sembradas vamos a recuperar ese kilo de arroz de los anaqueles y que sean ofrecidos a precios justos».

T/Prensa Presidencial