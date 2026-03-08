Presidenta encargada Delcy Rodríguez invita a participar con entusiasmo en la Consulta Popular de 2026

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, invita al pueblo a participar con entusiasmo en la primera Consulta Popular Nacional del año 2026, que se realizará este domingo 8 de marzo en 10 mil centros electorales de todo el país.

“Los ciudadanos somos dueños de nuestro destino eligiendo y auto gestionando proyectos comunitarios, ¡Viva Venezuela!”, expresó Rodríguez a través de un mensaje publicado en su canal Telegram.

De acuerdo con los datos técnicos del proceso, se postularon 36 mil 416 proyectos vinculados a los 47 mil consejos comunales en todo el territorio nacional.

Del total de propuestas, el 67 por ciento está orientado a la transformación económica y la optimización de servicios públicos. El 33 por ciento restante se enfoca en el fortalecimiento de emprendimientos y cadenas productivas locales.

Vale acotar que esta jornada marca la continuidad del mecanismo de democracia participativa implementado en 2025, año en el que se realizaron cuatro consultas nacionales (2 de febrero, 27 de abril, 27 de julio y 23 de noviembre).

CONOCE LOS PASOS PARA VOTAR:

VTV