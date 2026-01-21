Presidenta Encargada Delcy Rodríguez lidera Consejo de Ministros número 758 en Miraflores

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró este miércoles el Consejo de Ministros número 758, con la participación el gabinete ejecutivo y los vicepresidentes sectoriales, para abordar temas prioritarios para el desarrollo económico del país y garantizar la paz del pueblo venezolano.

Este encuentro, celebrado en el Palacio de Miraflores, es el segundo que se realiza en este inicio de año 2026 tras el ataque militar ilegal perpetrado por Estados Unidos (EEUU) contra el país el pasado 3 de enero.

El objetivo es establecer nuevas estrategias para enfrentar los desafíos actuales e incorporar a las nuevas autoridades designadas.

